美商务部长涉疫情不当言论引发批评

（早报讯）在中国全力抗击武汉肺炎（2019新型冠状病毒肺炎）疫情之际，美国商务部长罗斯日前称，疫情有助于加速工作机会回流美国。他的这番不当言论立刻引发美国网友、媒体、学者的广泛批评。

福布斯网站资深撰稿人凯利发表文章说，罗斯的言论不合时宜，显得麻木不仁。网友里亚茨在推特上写道：“有人正在死去，而这个人却在考虑就业岗位。”

康奈尔大学贸易政策教授普拉萨德也表示，在中国面临困难之际，罗斯发表这样的言论是“卑劣之举”。

诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼在《纽约时报》发表文章说，罗斯及其同事显然并不明白，现代制造业不同于几代人以前的制造业，不再是不同国家工业部门间的“直接竞争”。

克鲁格曼进一步解释说，如今大量进口商品都是“中间产品”，在一个全球价值链世界里，任何干扰进口的东西，无论是关税还是病毒，都会增加生产成本，因此当前的疫情对美国没有好处。

新华社报道，罗斯是特朗普政府“美国优先”政策的支持者，是内阁中的贸易“鹰派”，主导了包括反倾销和反补贴调查、“232调查”、出口管制等在内的一系列贸易保护主义措施。

针对罗斯的不当言论，白宫首席经济顾问库德洛否认美国将从疫情获益的说法。“总统对中国的情况非常同情，”他对媒体说，“我们只想提供帮助。”