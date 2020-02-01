IMF总裁：全球经济好转但前景更加不确定

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，过去几个月来全球经济状况有所好转但前景更加不确定，她呼吁各国政策制定者应竭力避免增添新的不确定性，建立更具韧性和包容性的经济以应对外部冲击。

新华社报道，格奥尔基耶娃周五（31日）在IMF华盛顿总部举行的圆桌记者会上表示，与去年10月份相比，当前全球经济状况有所好转，特别是全球制造业和贸易正触底回升，这部分得益于贸易紧张局势有所缓和、全球数十家中央银行集体采取降息等宽松货币政策。

IMF上月20日发布的《世界经济展望报告》更新内容预计，2019年全球经济增速为2.9%，2020年为3.3%，2021年为3.4%。

格奥尔基耶娃指出，从澳大利亚森林大火到中东地缘政治紧张局势，再到武汉肺炎（2019新型冠状病毒肺炎）疫情，以及部分经济体收入不平等问题加剧，全球经济前景变得更加不确定。

她呼吁全球政策制定者要竭力避免增添新的不确定性，利用财政、货币政策和结构性改革建立更具韧性和包容性的经济，增强社会凝聚力，以应对外部冲击。

谈到武汉肺炎疫情，格奥尔基耶娃表示，IMF正密切关注疫情形势发展，将在几周后对其经济影响做出评估。虽然短期内疫情可能会对中国经济造成影响，但她相信中国政府拥有充足的政策空间稳定经济增长。

格奥尔基耶娃强调，不能因为流行性疾病蔓延的风险而否定经济全球化的好处。她指出，全球经济一体化在推动经济增长、改善民众生活等方面带来的收益仍然远远超过其负面影响。

针对流行性疾病，格奥尔基耶娃认为全球可以建立更多预警系统、采取更多预防举措和提早行动进行控制，同时高度重视发展议题，增强各国经济的韧性。