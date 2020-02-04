起跑枪声响起 艾奥瓦州开打美国大选首战

（早报讯）经过一年的竞选活动、无数次的竞选集会以及为罢免总统所作的努力，美国人3日在艾奥瓦州举行第一场投票，选择州选民认为能在11月的选举中击败总统特朗普的候选人。

法新社报道，党团会议初选投票于3日晚上7时（新加坡时间4日9时）展开。州内已办理登记的民主党人在近1700间学校、图书馆等场地投票。

投票开始前，美国爱默生学院（Emerson College）公布的民主党选民民调显示，以民主社会主义者身分参选的桑德斯（Bernie Sanders）支持率28%，领先中间派的拜登（Joe Biden）7个百分点。但拜登目前在全国处于领先。

78岁的桑德斯在周末举行的一场集会上说：“如果选民投票率很高，如果通常不参与投票的人参与进来……如果年轻人、工人们都出来了，我们不仅可以获胜，而且我认为我们可以赢得更大的胜利。”

桑德斯与前副总统拜登都是七旬白人男性。最近一周的多项民调显示，桑德斯和拜登在艾奥瓦的支持率保持领先，并与紧随其后的参议员沃伦和印第安纳州南本德市长布蒂吉格拉开差距。

共和党首场党内初选同日在艾奥瓦州登场。特朗普获共和党提名几无悬念。

新华社报道，艾奥瓦是全美少数仍实行两党各自举行党团会议进行初选投票的州。不像一般的填完选票就能走人，党团会议需要选民有更高参与度。不同竞选人的支持者可以在会上拉票，然后分拨站队“点人头”。如果自己支持的竞选人票数过低，选民还必须二次选择。