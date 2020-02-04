美国今冬已有68名儿童的死亡与流感相关

（早报讯）今年流感季美国有68名儿童的死亡与流感相关。由于美国的流感季还要持续一段时间，因此这一数据可能会继续上升。

美国疾病控制和预防中心最新统计数据显示，截至1月25日，与流感有关的住院报告病例为8633例，其中约六成为甲型流感，近四成为乙型流感，此外还有少数是甲型流感和乙型流感合并感染。累计总住院率为每10万人29.7，与近几年流感季的水平相近。

新华社报道，美疾控中心预测，截至目前，今冬流感季美国有至少1900万人感染流感，与流感相关的死亡可能达到1万人。美疾控中心说，与流感相关的死亡，指的是流感病毒感染可能成为死因的一部分，但未必是主要死因。

美国全国卫生统计中心死亡率监测数据显示，截至1月18日的一周中，美国6.7%的死亡原因是肺炎和流感。

美疾控中心数据还显示，2010年以来，美国每年的流感病例在900万至4500万之间，与流感相关的死亡人数在1.2万至6.1万之间。2017年12月发表在英国期刊《柳叶刀》上的一项研究显示，全球每年估计有29.1万到64.6万人死于与季节性流感相关的呼吸道疾病。

美疾控中心指出，尽管目前流感疫苗的有效性数据尚未统计出来，但接种流感疫苗一直是预防流感及其导致的严重并发症的最佳方法。世界卫生组织此前也表示，每年接种流感疫苗是保护自己免受流感及严重并发症影响的最有效方法。