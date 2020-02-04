越南新冠肺炎病患出院 院方：针对症状治疗

（早报讯）越南一名新型冠状病毒肺炎确诊的女病患经10天隔离治疗，採检未验到2019新型冠状病毒后，3日获准出院，成为首起出院的病例。医院方面指出，院方採用卫生部的治疗方案，针对症状治疗。

台湾中央通讯社引述越南快讯新闻网站3日的报道说，出院的女病患现年25岁，名叫阮秋庄（Nguyen Thu Trang），她之前被公司派往中国武汉市受训约两个月，1月17日返回越南，之后因有发烧、咳嗽与胸痛等症状在中部清化省（Thanh Hoa）综合医院接受治疗。

清化省综合医院院长黎文士（Le Van Sy）说，经了解阮女从武汉回来，院方怀疑她感染2019新型冠状病毒，立即隔离治疗，採样送检，检体果然呈现阳性反应。

黎文士表示，院方採用卫生部的治疗方案，紧密跟踪病患的任何症状，针对症状治疗，包括使用抗生素与协助呼吸机以及採用特殊营养方式支持治疗。

报道说，经10天隔离且积极治疗，阮女重新採检结果呈现阴性反应，生化指标正常，已退烧且没有咳嗽和胸痛等症状，3日上午获准出院。

另外，越南卫生部今天表示，境内新增一例武汉肺炎确诊病例，患者为30岁越南籍男子，他与另7名同事之前被公司派往中国武汉市受训，返国后隔离观察与採样送检，检体呈现阳性反应。在这8人当中，已有4人确诊，包括已治癒出院的阮秋庄在内。

截至4日上午为止，越南境内累计有9起确诊病例，包括6起本国籍病例、2起中国籍病例与1起越裔美国籍病例，先后在胡志明市、清化省（Thanh Hoa）、河内市与庆和省（Khanh Hoa）发现与隔离治疗。