世卫：未来20年 癌症病例将增六成 多在中低收入国家

（早报讯）在2月4日世界癌症日之际，世界卫生组织警告，如果目前的趋势持续下去，世界癌症病例数将在未来20年增加60%。其中低收入和中等收入国家新发病例增量最大，估计占81%，而目前这些国家癌症病人的存活率最低。因此，需要加强低收入和中等收入国家的癌症防治服务。

联合国新闻中心引述世卫组织说，中低收入国家不得不将有限的卫生资源集中用于防治传染病和改善妇幼健康，而他们的医疗机构往往缺乏癌症预防、诊断和治疗能力。2019年，90%以上的高收入国家报告本国公共卫生系统提供了癌症综合治疗服务，而只有15%的低收入国家能做到这一点。

世卫组织负责全民健康覆盖/传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉博士指出：“这为我们所有人敲响了警钟，要求我们必须解决富国与穷国之间不可接受的癌症防治服务不平等问题。如果人们能够获得初级保健系统和转诊系统的服务，就可及早发现、有效治疗并治愈癌症。在任何地方，对任何人来说，癌症都不应必死无疑。”

世卫组织和国际癌症研究机构（IARC）于今年世界癌症日发布了两份报告，根据各国政府要求，进一步研究了改善癌症控制工作的机会以及可以实行的政策和规划。

世卫组织总干事谭德塞说：“在未来十年里，如果根据各国情况因地制宜地应用最适宜的科学知识，在全民健康覆盖的基础上执行强有力的癌症对策，并汇集各方力量，就可拯救至少700万人的生命。”