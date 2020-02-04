美国爱之病疫苗临床试验宣告失败

（早报讯）美国一项在南非进行三年多的爱之病疫苗临床试验宣告失败。

新华社报道，美国国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所周一（3日）发表声明说，一个独立数据和安全监控委员会在中期评估中发现，这种爱之病试验疫苗不能预防爱之病。目前，该研究所已停止接种这种疫苗。

这种名为HVTN 702的爱之病疫苗组合由一种刺激免疫系统的疫苗与一种增强免疫反应的疫苗组成。研究人员从2016年11月开始在南非14个地点招募了约5400名18岁至35岁感染风险高的健康成年人参与试验。

临床试验中，志愿者在18个月中接受六次注射，其中2694人接受了疫苗注射，2689人接受了安慰剂注射。今年1月23日的评估报告显示，当60%志愿者入组时间超过18个月时，疫苗组中129人感染爱之病病毒，安慰剂组中123人感染爱之病病毒。

研究人员说，没有明显证据表明接种疫苗减少或增加了爱之病病毒感染率，即疫苗未显示任何功效。

HVTN 702由2009年在泰国完成临床试验的爱之病疫苗RV144改进而来，针对南部非洲流行的爱之病病毒亚型进行了适应性改变。

美国国家卫生研究院目前还在进行多项抗艾疫苗和药物研发，包括美国杨森制药公司承担的两项与HVTN 702概念不同的“马赛克疫苗（人工设计优化基因序列制造出的疫苗）”的临床试验。