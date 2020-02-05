美国考虑退出世贸组织的政府采购协议

（早报讯）据知情人士说，美国正在考虑退出一项价值1.7万亿美元（2.33万亿新元）政府合同的全球协议，在这个贸易局势微妙的时刻，此举可能会激怒美国的亲密盟友。

彭博社引述这名知情人士称，特朗普政府官员正在传阅一份行政命令草案，根据草案，如果不按美国想法修改世界贸易组织的《政府采购协议》，美国将退出该协议。因磋商仍在进行中，知情人士不愿具名。

美国贸易代表办公室的发言人没有立即回复记者寻求置评的电邮。

政府采购协议旨在让外国竞争者参与到政府采购市场，帮助提高政府采购透明度。若美国退出，将给竞标美国8370亿美元政府采购市场的外国公司制造混乱，并使华府计划与英国和欧洲联盟展开的贸易谈判更加复杂。

美国退出协议意味着包括英国、日本、韩国、加拿大和欧盟在内的成员将失去在美国政府招标中的特惠准入地位，进而受制于《购买美国产品法》(Buy American Act)。根据该法案，若无特别豁免，大多数外国公司都无法竞标美国政府合同。不过该法案不适用于美国公共服务合同的海外采购。

政府问责办公室2019年报告显示，美国在2015年给予外国公司的政府合同额达120亿美元。这些合同中约有28亿美元给了欧盟，11亿美元给了日本，7.55亿美元给了韩国，6.236亿美元给了加拿大。