马国骗子趁口罩缺货诈财·逾20人上当

（早报讯）新型冠状病毒疫情令马来西亚出现了口罩缺货的现象，结果有骗子趁机发财，在多个社交网站网购群组发帖卖口罩行骗，目前已有近20人受骗，估计损失逾5000令吉（1665新元）。

来自柔佛州的萧女士（30岁，客服人员）接受《星洲日报》电访时指出，她任职的公司无法从市面上购买足够的口罩给技术人员，因而要求负责采购的客服人员在外协助公司购买，她也就此在各网络平台寻找口罩。

“我于上周五在面簿某网购平台发现到该名卖口罩的骗子，于是私下询问他一些细节，对方也能专业回答，为了避免上当我也曾拿对方提供的银行帐号去警方的网站检查发现没问题，再查看对方的面簿账号的动态及交友情况，才决定付款购买口罩。”

她指出，她首先购买40盒口罩，每盒15令吉，她先汇给对方550令吉，后来她再帮友人购买7盒儿童口罩再汇90令吉，总数为655令吉；对方也再三说不能再改单了，种种行为让她觉得对方非常可靠。

她说，不料付款后对方迟迟未发邮递编号给她，还一直以各种理由拖延，直到星期日凌晨后就再也联系不上卖家，才得知已落入骗子的圈套。

萧女士指出，后来一名网友找上她并询问是否曾和该名骗子购买口罩，在对话后得知彼此都是受害者，都被该名骗子骗走了数百令吉，而她们也在面簿继续寻找受害者，目前已和其他州属的7名受害者联系上，大家都会陆续前往邻近的警局报案。

她说，根据其他受害者收集的资料显示，有者在报案时被警方告知警方目前已接获20起相关案件，因此她们不排除还会有更多的受害者受骗。