泊横滨游轮上10人检出新冠病毒 3人为日本国籍

（早报讯）日本厚生劳动省5日宣布，对停泊在横滨港外的“钻石公主”号游轮内乘客和船员约3700人进行检疫的结果显示，10人呈现新型冠状病毒阳性反应。10人中没有重症患者，其中3人为日本国籍。厚劳省基于《感染症法》采取住院措施，通过海上保安厅巡逻艇将其送往神奈川县内医疗机构。游轮上剩余人员未来14天期间在船内等候，检疫工作将继续开展。

日本共同社报道，厚生劳动相加藤胜信当天在记者会上说：“充分考虑乘客和船员的健康状况，为防止疫情扩大想采取万无一失的做法。”

据厚劳省称，截至目前对乘客和船员约3700人的健康检查与样本采集工作已结束。取样的是有症状的人与密切接触者，总计273人，目前仅得出对31人的检测结果。包括日本、香港、台湾等在内，游轮上有56个国家和地区的人。

厚劳省将对一旦感染就可能出现重症的老年人及老病患者实施追加病毒检测。

1月20日至25日乘坐游轮从横滨前往香港的香港男性乘客（80岁）在下船确诊染病，厚劳省2月3日晚上对返回横滨港的游轮实施检疫。

位于东京的游轮运营公司Carnival Japan称，游轮1月20日从横滨启程后，1月22日停靠鹿儿岛，1月25日抵达香港。之后，该船前往了越南和台湾，2月1日停靠那霸后返回横滨。游轮在横滨港停泊在大黑码头附近。厚生劳动省罕见地对游轮展开第二度检疫工作。