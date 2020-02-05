美国艾奥瓦州民主党初选 布蒂吉格领跑 拜登居第四

（早报讯）美国民主党参选人布蒂吉格在艾奥瓦州的民主党党团选举中处于领先地位。这位原本鲜为人知的印第安纳州小城市市长在参加总统大选后异军突起，目前已经成为民主党诸多候选人中领跑者中的一员。

彭博社报道，根据该州已经报告的62%选区的投票结果，伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）紧随布蒂吉格（Pete Buttigieg）之后，两人的得票率分别为25.2%和26.8%。这个结果对乔·拜登来说是一个重大的挫折，他获得的选票（15.5%）排在伊丽莎白·沃伦（18.4%）之后，位居第四。

艾奥瓦州的民主党党团选举无法于周一晚迅速公布结果使该党陷入政治尴尬境地。民主党总统候选人和选民都无所适从，也无法迅速转入对下一轮党团选举的争夺。新罕布什尔州的初选将在七天后举行。

通过引入新技术和更复杂的规则，使艾奥瓦州党团选举系统现代化并使其更加透明的尝试已化为泡影。艾奥瓦州民主党在发现某些地区的报告中存在“不一致之处”后，无法及时公布周一的选举结果。

在周一晚几乎保持沉默之后，该州民主党周二早上在一份声明中称，它已经发现了用于报告选举结果的电话应用程序中的一个缺陷。

“我们确定通过应用程序收集的基础数据是正确的，”党主席特洛伊·普莱斯(Troy Price)在声明中说，“虽然该应用程序准确记录了数据，但它仅报告了部分数据。我们已经确定这是由报告系统中的编程问题所致。此问题已锁定并得到解决。”

参选人赢得艾奥瓦州党团选举只能获得决定民主党总统提名人的1%的代表人票，这是漫长初选过程中的第一场，各州初选将一直持续到6月份。下一站将是新罕布什尔州。