土耳其一客机降落时滑出跑道断成三截 1死157伤

（早报讯）土耳其飞马航空公司一架波音738客机5日在伊斯坦布尔萨比哈·格克琴机场降落时滑出跑道，断成三截并起火，造成至少一个人死亡，157人受伤。机上至少有177人。

彭博社报道，录像显示，乘客由机身的缝隙爬出。飞机的后部着火，而前部脱落且翻转过来。

新华社报道，土耳其卫生部长科卡（Fahrettin Koca）说，事故致一个人死亡，157人受伤。他说，其中两名伤者在深切治疗部救治，幸情况并不危急。

飞机上的确切人数尚不确定。土耳其交通与基础设施部长贾希特·图尔汗（Cahit Turhan）说，有183人，其中包括6名机组人员。伊斯坦布尔市长则说，机上共有177人。

据土耳其媒体报道，这架客机当天下午从土西部城市伊兹密尔起飞，在伊斯坦布尔萨比哈·格克琴机场降落时滑出跑道，机身严重损坏，断成三截。机上共载有177人，包括171名乘客和6名机组人员。

伊斯坦布尔省省长阿里·耶尔利卡亚对记者说，此次事故造成至少120人受伤，其中两名飞行员重伤。伤者已送到医院接受治疗。目前搜救工作仍在继续。

图尔汗说，萨比哈·格克琴机场在事故发生后已暂时关闭，所有降落该机场的航班将临时转降伊斯坦布尔阿塔图尔克机场。

据报道，事故发生时伊斯坦布尔正遭遇强风暴雨，天气条件恶劣。事故原因仍在调查之中。