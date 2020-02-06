深陷山火危机和高层丑闻 澳总理改组内阁

（早报讯）澳大利亚总理莫里森宣布内阁改组。澳大利亚政坛近日可谓震动不断，由于山火危机和联盟党高层丑闻事件，联盟党在最新民调中支持率大幅下降。

中国新闻社引述《悉尼先驱晨报》的报道说，关键人物、澳大利亚矿业和资源部部长基斯•皮特(Keith Pitt)此前正在处理联盟党内有关煤炭和气候变化的争端。经改组后，皮特将进入内阁团队，负责煤炭和天然气的出口以及50亿美元(69.03亿新元)的北澳大利亚基础设施基金。

国家党领袖、澳大利亚副总理麦科马克(Michael McCormack)将继续负责基础设施和交通运输事务，莫里森为其加派人手以抵御来自外部的挑战。而即将上任的国家党副主席戴维•利特普劳德(David Littleproud)将接管农业和干旱等事务，取代此前因体育丑闻辞去职务的麦肯齐。

针对政府公共支出的独立审计发现，上次选举中政府挪用了约1亿澳元(9302万新元)的体育发展基金在边缘选民中争取选票。澳大利亚国家审计署称，在400个获得资助的项目中，七成以上的项目没有得到体育管理机构的任何认可。

受山火危机和最近联盟党高层丑闻事件的影响，澳大利亚政坛几日内发生急剧动荡。除麦肯齐辞去农业部长、参议员职务之外，绿党党魁迪纳塔莱3日突然宣布辞职，并退出政坛。

联盟党在最新的民调中支持率大幅下降。最新的一项民调显示，选民的愤怒情绪使得联盟党政府的支持率下降到了38%。莫里森的支持率也处于他上任以来最低水平，他所在的自由党的支持率为48%，低于工党的52%。

自去年9月以来，澳大利亚大火已经导致33人死亡，野生动物死亡数约10亿。澳利大亚约2500家民居、1170公顷的丛林被火烧毁。而在大火肆虐期间，莫里森及其家人却在夏威夷度假，此事遭到选民抨击。