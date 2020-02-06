政治禁忌破除 获德国极右派支持者当选州总理

（早报讯）德国中部的图林根州（Thuringia）打破德国政治禁忌，一名州总理候选人首度在极右派帮助下登上州总理之位，撼动首都柏林政坛。

在极右派“德国另类选择党”（AfD）议员支持下，主张经济自由的自由民主党（FDP）政治人物克梅里希（Thomas Kemmerich）以45比44的票数，击败左派党（Left party）的现任州总理拉梅洛（Bodo Ramelow）。

台湾中央通讯社报道，在政治光谱上，自由民主党属于中间至中间偏右派。

法新社报道，德国总理默克尔（Angela Merkel）的中间偏右基督教民主党（CDU party）立即呼吁举行新的地方选举，以解除危机，其他主流政党也附和。

基督教民主党党魁康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）也呼吁图林根州举行新的选举，同时痛批地方党员破坏党内不与另类选择党合作的政策。

政治学者布罗多兹（Andre Brodocz）接受中德广播公司（MDR）访问时说：“这是现代德国史上第一次有人靠着另类选择党的票当选州总理。”德国共有16个州。

选举采秘密投票方式，克梅里希必定也获得了基督教民主党议员及自由民主党同伙的支持。

媒体很快就形容这次事件为“政治地震”，主流政党先前都拒绝与反移民、反伊斯兰、反欧盟的另类选择党有任何程度的合作。