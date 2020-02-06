新冠病毒疫情冲击整体空运行业 货运也躲不过

（早报讯）经济学家警告，为了阻止新型冠状病毒疫情扩散而取消往来中国的客运航班，已经令空运业饱受冲击，如今随着疫情影响扩大，航空货运与物流受到的干扰也正在加剧。

路透社报道，数以千计客运航班的取消，已使得航空公司“客机底部货运”(belly cargo)处理量大减，而像汉莎航空(Lufthansa AG)这类航空公司也削减货运业务，以因应机组人员健康疑虑以及需求的不确定性。

由全球280家航空公司组成的国际航空运输协会周三说，这场危机已令航空货运行业期待反弹的希望消退。去年空运业经历了金融危机后十年来表现最差的一年。

外界普遍认为，航空货运是预警系统，可以从中发现全球贸易与企业信心变化的信号，而这样的信号并不容易在数周或数月内显现。

不过，由于制造业在春节期间停工，加上空中客车与其他企业的计划关厂时间延长，可能要过几周的时间，各经济体才能感受到当前航空货运业动荡的整体冲击。

标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)供应链研究部的Panjiva指出，货运承揽商警告称，“由于客机底部货运处理量减少，空运价格波动性将会升高。”

波音指出，若以吨数计，空运货物仅占全球贸易量不到1%，但以价值计则占35%，或约每年6万亿美元（8.28万亿新元）。

大韩航空公司与日本全日空控股皆表示，包括口罩在内运往中国的医疗用品增加，部分抵销了龙虾、鲑鱼等生鲜食品与其他产品的运量下滑。

美国金融服务机构科恩公司（Cowen and Co）分析师Helane Becker指出，一旦中国生产恢复正常，专事货物空运的联合包裹(优比速,UPS) 、联邦快递(FedEx)与中外运敦豪(DHL Express)料受益最多。