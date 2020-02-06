安华：不介意延期半年接班

（早报讯）马来西亚首相马哈迪前年大选后多次表明的两年交棒期限即将在今年5月到期，不过人民公正党主席安华说，他不介意在5月之后再等六个月，直到今年11月才接班。

安华接受路透社专访时，谈到备受关注的接班课题。安华说：“你已等了20年，再多六个月其实没关系。”他说，他有信心到时将获得足够的国会议员支持而得以接棒成为下任首相。

安华表示：“就算有人要求要在国会（处理接班课题），当然可以。希盟现在掌握（国会）大多数（议席），就算不是非希盟的人，有些也支持现任首相。”

安华说：“我也获得那种保证。他们支持马哈迪当首相，当我出任首相时，他们将继续支持我。”

安华表示，一些政敌企图阻止他出任首相。“当然我有很多政敌。一小撮腐败的人将不惜一切，确保我无法上任。”

根据希盟2018年1月协议，希盟在2018年大选一旦胜选，马哈迪将先出任首相，安华妻子旺阿兹莎则出任副首相，并争取让安华出狱。安华出狱后，马哈迪将交棒给安华。不过马哈迪当时并未订下明确的交棒日期。马哈迪过后多次表示，他将在担任首相两年后让安华接班。不过马哈迪上台至今多次改变有关交棒时间的说法。

希盟去年11月16日在柔佛州丹绒比艾补选惨败后，马哈迪去年11月20日宣布，他非常可能在马国今年11月举办亚太经济合作组织峰会（APEC）之前改组内阁。这意味马哈迪将在那之前继续担任首相而不会交棒给安华。