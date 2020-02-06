姆努钦：中国依然可兑现购买美国商品承诺

（早报讯）美国财政部长姆努钦表示，尽管2019新型冠状病毒会打击中国经济，但他预计中国将继续兑现其在未来两年内至少增加2000亿美元购买美国商品和服务的承诺。

根据美中1月15日签订的第一阶段贸易协议，中国承诺在2017年采购240亿美元（332亿新元）的基础上，2020年至少再增购125亿美元美国农产品，2021年至少增购195亿美元。

鉴于新冠状病毒疫情正威胁中国经济增长，大宗商品交易商和农业经济学家质疑，中国是否会兑现2020年购买365亿美元美国农产品的承诺。

姆努钦周四（6日）在接受福克斯商业网络采访时说：“根据目前的信息，我预计他们在履行承诺方面不会有任何问题。”

较早前，美国农业部长珀杜周三（5日）表示，如果快速传播的新冠病毒疫情削弱了中国依据贸易协议增购美国农产品的能力，美国必须作出宽容表现。

农业部长珀杜说，“如果他们真的在设法努力了，只是疫情彻底击垮了经济，那我们对此必须理解。”

珀杜指出，他不是承担协议条款执行任务的政府团队的一员。他并未说明美国需要如何调整预期。珀杜说，美国希望中国遵守承诺，但贸易谈判人员之前并未预料到疫情。

珀杜称，“有些不可抗力事件...是必须要谨慎对待的。”