特朗普“庆祝”国会弹劾宣告无罪 开火攻击政敌

（早报讯）获国会参议院宣告无罪的美国总统特朗普周四向忍受弹劾案的家人表示歉意，但在这个意气用事、沾沾自喜的“庆祝”活动上，他并没有因为自己受弹劾的理由表现出一丝懊悔。

“这场弹劾是邪恶的，是腐败的，是徇私枉法，是告密和谎言，”特朗普周四在白宫发表讲话说。“这一切永远不应发生在另一位总统身上。”

彭博社报道，在《向统帅致敬》的背景音乐中，特朗普步入白宫东厅，与会者起立鼓掌。他举起了一份《华盛顿邮报》，上面大标题写着“特朗普宣告无罪”，又引来一阵掌声。

特朗普说，这次活动不是新闻发布会，而是一场庆祝活动。他脱稿讲了一个多小时，点了国会支持者的名字，称赞他们在对抗弹劾指控中的表现和努力。他说，他的家人（也在现场）不得不“忍受”一场“腐烂的勾当”。

在前排就座的包括参议员麦康奈尔和众议院少数党领袖凯文·麦卡锡，以及众议员Steve Scalise和Louie Gohmert。

特朗普认为，他的无罪宣判将为2020年连任竞选增加动力。特朗普继续声称自己没有犯错，尽管有几位共和党议员认为他的行为不合适，且参议员罗姆尼支持对他滥用总统权力的指控。

特朗普称罗姆尼是一个“失败的总统候选人”，利用宗教信仰为弹劾投票找理由。

特朗普的蔑视似乎鼓舞了他的共和党支持者。根据最新的盖洛普民调，他的支持率达到49%，94%的共和党人认可他的工作表现。

尽管如此，路透社和益普索周三发布的一项民调发现，仍有60%的美国人认为在逼迫乌克兰调查前美国副总统拜登及其儿子亨特的问题上，特朗普应被罢免或受谴责。只有31%的人认为对他的弹劾指控应予驳回。