世卫：说新冠病毒疫情已见顶为时过早

（早报讯）世界卫生组织(WHO)认为，现在说中国的新型冠状病毒疫情已经见顶为时过早，但指出2月5日中国新增确诊病例日增量首次下降。

路透社报道，世卫组织突发卫生事件规划执行主任迈克·瑞安(Mike Ryan)6日在日内瓦举行的记者会上说，很难对这一疫情的发展进程做出预测，他指出:“我们仍处于疫情大规模暴发的阶段”。12月下旬，在中国中部城市武汉首先报告了冠状病毒感染的肺炎病例。

“存在传播周期，我们可能在未来几天看到病例增加。但至少在目前，情况是稳定的。“

他说:“但是一天确诊4000例，或将近3700例冠状病毒病例，并不是什么值得庆祝的事情，仍然是一个很大的担忧。”

瑞安说，位于疫情中心的湖北省的感染病例持续增加，约占总病例的80%。他补充说:“但我们在湖北以外的省份没有看到这种增长。同样，我们在香港、澳门和台湾也没有看到这样的增长。”

世卫组织总干事谭德塞告诉记者：“很难相信就在两个月前，我们对这种病毒还一无所知，”他说:“我们已经对它有了有多的了解，我们知道它的脱氧核糖核酸（DNA），我们知道它可以人传人，我们知道最易感染的是老年人和那些带病的人。”

但谭德塞说，仍有很多东西需要了解，包括病毒的来源、严重程度和传播能力。

世卫组织流行病学家Maria van Kerkhove说，这种病毒会导致“各种疾病”。

她说：“有些轻微的病例看起来像是普通的感冒，有一些呼吸道症状，比如喉咙痛、流鼻涕、发烧，一直到肺炎。可能会有不同程度肺炎，最严重的情况是多器官衰竭和死亡。”她呼吁进一步研究轻症病例以及它们传播病毒的容易程度。