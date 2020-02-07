韩国新增1个新冠病毒确诊病例 累计24例

（早报讯）韩国中央防疫对策本部7日通报，国内新增1例感染新型冠状病毒确诊病例，累计报告确诊病例24例，另外还有264例疑似病例正在接受检查。

韩国联合通讯社报道，第24个病例（28岁）是上月31日搭乘政府包机从武汉撤回的侨民，该病例回国后入住忠清南道牙山警察人才开发院接受隔离。在针对所有归国侨民进行的新冠病毒感染检测中，该病例的检测结果最初呈阴性。但后出现咽喉疼痛等感染症状，并在隔离设施内再次接受医疗人员的检测，结果呈阳性。该病例目前在国立中央医疗院接受治疗。

这是利用政府包机从武汉撤回的侨民中出现的第二个确诊病例。2月2日，入住牙山警察人才开发院的一名侨民（第13例病例，28岁）确诊，与此次确诊的第24例是职场同事。除此之外，隔离在警察人才开发院的还有526名侨民，其余173人隔离在忠清北道镇川国家公务员人才开发院。

入住隔离设施的侨民全部接受了病毒感染检测，结果均呈阴性，但鉴于可能同第24例病例一样，再次发生在检查后的几天内出现症状并确诊的情况，政府加大防疫力度，侨民们各自使用一人间，并每天接受两次测温。

到目前为止，韩国国内的疑似病例1106例，264人隔离并接受检查，有842人检查结果呈阴性。