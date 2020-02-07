因新冠病毒疫情致组件缺 世界产能最大的车厂停产

（早报讯）由于因新型冠状病毒疫情导致组件无法运抵，韩国的现代汽车公司暂停了它在蔚山工厂的运营，这个全球产量最高的汽车制造厂陷入了沉寂。

法新社报道，这个由五座工厂组成、沿海而立的生产网络每年可制造140万辆汽车，利用入口零部件，制造出口汽车。可是，由于中国为遏制新冠病毒蔓延下令几个地区的工厂暂时停产，导致零部件供应短缺。

结果，加上旗下的起亚排名世界第五大汽车制造商的现代汽车工厂用尽了连接车辆复杂电子设备的线束，生产不得不停止。

据韩国联合通讯社报道，韩国政府7日在中央政府首尔大楼召开应对新冠病毒疫情的经济部长会议，发布紧急支援方案帮助因中国零部件厂商断供面临困难的国内汽车行业。

政府将就在华零部件工厂尽管开工加快与中国政府的协商。国内车企曾提出要求，为了减少国内生产负担，望政府出面促中国工厂尽早复工。政府动员韩国驻华大使馆、整车厂商、大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)等所有渠道，与中国地方政府进行协商。

政府还计划在中国零部件工厂复工后简化物流和通关流程，以便尽快供货。

另外，政府还计划对越南、柬埔寨和菲律宾等中国之外的工厂生产的零部件采取迅速通关手续，以便应对中国工厂出现晚复工的情况