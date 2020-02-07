学校太阳能计划弊案 马国时任教长：罗斯玛要求速批

（早报讯）马来西亚前首相夫人罗斯玛涉及砂拉越学校太阳能计划舞弊案件，前教育部长玛哈兹尔出庭供证时声称，罗斯玛要求他加速批准日拔公司在砂拉越369所乡区学校的太阳能计划，这项计划高达12亿5000万令吉（4亿2014万新元）。

《光华日报》报道，59岁的玛哈兹尔说，对于罗斯玛的要求，他必须严正以待，毕竟罗斯玛是时任首相夫人，拥有一定的权威和影响力。

玛哈兹尔6日在砂拉越学校太阳能计划舞弊案开审第二天，在庭上指出，作为时任首相夫人，罗斯玛敢指示他（玛哈兹尔）在砂拉越学校太阳能计划上“看一下”、“快一点”，证明了她具有一定权威。

玛哈兹尔也是这起案件中，控方的第5名证人，他指出，2016年6月23日在布城首相官邸的开斋节晚餐后，罗斯玛与他交谈时说：“你看一下吧！阿兹米老师的计划太阳能，快一点。”

“由于当时很多人在场，我只能大略回答：‘好的，好的’。”

他表示，该次的对话，他更坚信罗斯玛与赛迪是一个团队的，因为罗斯玛的谈话与赛迪早前的谈话如出一辙。

赛迪的兄长三苏丁为日拔公司的董事经理，而阿兹米则是巫统彭亨州北根区会秘书，同时是彭亨州前教育局局长。

不过，玛哈兹尔也说，除了砂拉越学校太阳能计划，罗斯玛在这之前不曾针对其他政府计划与他有所联系。