因新冠疫情而下的旅行禁令 使全球成千上万人受困旅途

（早报讯）由于新型冠状病毒疫情，进出中国的航班面临前所未有的限制，全球有成千上万人受困，国际航空业深受打击。

彭博社报道，为了遏制疫情扩散，至少14个国家和地区对中国内地采取了一定形式的出行限制。航空出行分析公司Cirium称，1月23日至2月3日期间有26%进出中国的的定期航班暂停。

突如其来且时而管理混乱的限制措施让39岁的Neren Gaffud这样的出行者手足无措。当菲律宾总统杜特尔特禁止国民到中国内地、香港及澳门时，在香港做家庭佣工的Gaffud正在菲律宾探亲。

在2日禁令颁布当天，Gaffud从家乡飞到了马尼拉。当她担心自己的返港行程时，获知不会有问题。可是，在她试图为登上宿雾太平洋航空3日早上的航班办理手续时，情况发生了变化。

“我们大家都很震惊，”Gaffud说。“那趟航班上有很多需要返回香港的海外工人。太让人沮丧了。我们有些人能做的只有哭。”

“我们只能坐在过道和睡在那里。因为人多拥挤，我们也担心可能会感染这种病毒，”她补充说有些人担心可能失去工作。“一些雇主说过需要终止合同和另找帮工。”

常驻香港的保险代理人Olivia是大中华地区成千上万受困在旅行途中的居民之一。她在春节假期到内地探望母亲，这是她25年来第一次回去，要想返回香港就得接受隔离。在印度尼西亚禁止与中国内地之间的直飞航班后，估计有5000名中国游客困度假胜地峇厘岛。

对像Gaffud这样的乘客而言，风险远不只是取消一次假期这么简单。

在香港工作了九年的Gaffud无论如何也想回到香港，她试图订从曼谷飞的航班，但被移民官员拒绝。她说想从新加坡飞也没能成功。

折腾了24小时之后，精疲力尽的Gaffud决定坐长途巴士回故乡，她的村子已经因为担忧疫情而口罩脱销。