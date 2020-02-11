泰国陆军司令为一军人滥杀平民致歉

（早报讯）（曼谷综合电）泰国陆军司令阿披拉就军人持枪滥射平民事件道歉，并呼吁人民不要怪罪军方，他个人愿意承担一切骂名。这起枪击案是行凶军人与上司因土地买卖纠纷而起，阿披拉表示已为士兵开通投诉管道，希望能防止此类事件再度发生。

阿披拉周二（11日）在电视直播的记者会上，代表军方向枪击案受害者致歉时不禁落泪。他语带哽咽地说：“作为陆军司令，我要道歉，对于行凶男子是一名军人，我万分抱歉。我对遇害者家属致以哀悼。”他承诺，军方将赔偿所有遇害者及他们的家属。

32岁陆军军士长贾卡潘8日下午从呵叻府军营偷走枪支和弹药，然后开走一辆悍马军车，到附近一家购物商场大开杀戒，他一见人就开枪扫射，造成至少29人死亡和58人受伤。贾卡潘在商场与军警对峙长达17小时，最终被击毙。

阿披拉指出，贾克潘是现役军人，熟识营区负责防守的士兵，也非常熟悉弹药库地形，这些都加速他行凶的过程。

枪击案发生后，泰国舆论认为军队管理失当，网上也出现不少质疑和责骂军队的声音。阿披拉说，持枪行凶的军人只是个案，不能代表全体军人，仍有许多军人在履行职责、保家卫国。

他说：“行凶者扣动扳机开枪杀人的那一刻起，他就不再是一名军人，而是一名罪犯……陆军是一个庞大组织，人员多达数十万……我不可能盯着每一个下属……有人批评军方，我呼吁他们不要怪罪军方……因为军队是一个神圣的组织。”

阿披拉说，他本人愿意承担一切骂名，但不会因此事而辞任陆军司令。“我相信泰国没人希望这样的事件重演，所以请不要责备军方或辱骂军人……如果你们要怪罪任何人，那就怪我阿披拉。我接受所有的批评和意见，你们可以怪我，因为我是陆军司令。”

他表示，贾卡潘犯案动机起源于与指挥官的亲属发生土地买卖纠纷，这次事件显现出陆军内部的保防及上司和下属关系出现问题，因此他将全力推动陆军内部改革，例如加强营区内的监视系统，并开设新沟通管道，让受上司欺压的士兵可以直接向司令申诉。

他透露，贾卡潘先是杀害了48岁指挥官阿南塔罗及其63岁岳母阿农，然后回到军营偷军火。阿农原本答应在完成一项土地买卖之后，给予贾卡潘一笔佣金，但她却食言，结果惹来杀身之祸。

阿披拉说，军方将对阿南塔罗及该土地买卖展开调查，并找出是否还有其他涉案者。

泰国军方的势力版图并不局限于军事事务，他们也涉足政治和商业。军方不少高层人员是国企董事局成员，个人资产多达数百万美元，而军营内部常被指“不务正业”，干起房产中介和私人保安业务。高级军官也常常滥用职权，将新兵当私人管家来使唤。

阿披拉说：“我保证2月至4月间，从将领到上校，将有多人丢官。”他也承诺要把退役军官赶出政府住房。

这起死伤惨重的枪击案发生后，泰国领袖表现冷漠，引起了网民的反弹。至今未有皇室成员探视枪击案生还者，但碍于严厉的诽谤法，无人敢批评皇室。

首相巴育在案发第二天亲赴呵叻府探望伤者，他当时表示军方有必要正视其内部存在的心理健康问题。他说：“我曾当过陆军司令，所以我知道情况。那些上校、上尉、我的下属都有这个问题。你必须跟他们较为亲近才能察觉出来。不过有时候，他们不会说出来，就如这起事件（的干案军人）。”