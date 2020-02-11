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泰国陆军司令为一军人滥杀平民致歉

文 / 邓开平

发布 / 2020年2月11日 10:53 PM

更新 / 2020年2月11日 10:54 PM

泰国陆军司令阿披拉就军人持枪滥射平民事件向受害者致歉时语带哽咽落泪。（法新社）

泰国民众周一晚在东北部呵叻府一家遭血洗的商场外向受害者献上鲜花哀悼并比食指，这个手势是时任首相英叻在2014年5月22日被军方发动政变推翻之前，向支持者致敬的一个标志性动作。（路透社）

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（早报讯）（曼谷综合电）泰国陆军司令阿披拉就军人持枪滥射平民事件道歉，并呼吁人民不要怪罪军方，他个人愿意承担一切骂名。这起枪击案是行凶军人与上司因土地买卖纠纷而起，阿披拉表示已为士兵开通投诉管道，希望能防止此类事件再度发生。

阿披拉周二（11日）在电视直播的记者会上，代表军方向枪击案受害者致歉时不禁落泪。他语带哽咽地说：“作为陆军司令，我要道歉，对于行凶男子是一名军人，我万分抱歉。我对遇害者家属致以哀悼。”他承诺，军方将赔偿所有遇害者及他们的家属。

32岁陆军军士长贾卡潘8日下午从呵叻府军营偷走枪支和弹药，然后开走一辆悍马军车，到附近一家购物商场大开杀戒，他一见人就开枪扫射，造成至少29人死亡和58人受伤。贾卡潘在商场与军警对峙长达17小时，最终被击毙。

阿披拉指出，贾克潘是现役军人，熟识营区负责防守的士兵，也非常熟悉弹药库地形，这些都加速他行凶的过程。

枪击案发生后，泰国舆论认为军队管理失当，网上也出现不少质疑和责骂军队的声音。阿披拉说，持枪行凶的军人只是个案，不能代表全体军人，仍有许多军人在履行职责、保家卫国。

他说：“行凶者扣动扳机开枪杀人的那一刻起，他就不再是一名军人，而是一名罪犯……陆军是一个庞大组织，人员多达数十万……我不可能盯着每一个下属……有人批评军方，我呼吁他们不要怪罪军方……因为军队是一个神圣的组织。”

阿披拉说，他本人愿意承担一切骂名，但不会因此事而辞任陆军司令。“我相信泰国没人希望这样的事件重演，所以请不要责备军方或辱骂军人……如果你们要怪罪任何人，那就怪我阿披拉。我接受所有的批评和意见，你们可以怪我，因为我是陆军司令。”

他表示，贾卡潘犯案动机起源于与指挥官的亲属发生土地买卖纠纷，这次事件显现出陆军内部的保防及上司和下属关系出现问题，因此他将全力推动陆军内部改革，例如加强营区内的监视系统，并开设新沟通管道，让受上司欺压的士兵可以直接向司令申诉。

他透露，贾卡潘先是杀害了48岁指挥官阿南塔罗及其63岁岳母阿农，然后回到军营偷军火。阿农原本答应在完成一项土地买卖之后，给予贾卡潘一笔佣金，但她却食言，结果惹来杀身之祸。

阿披拉说，军方将对阿南塔罗及该土地买卖展开调查，并找出是否还有其他涉案者。

泰国军方的势力版图并不局限于军事事务，他们也涉足政治和商业。军方不少高层人员是国企董事局成员，个人资产多达数百万美元，而军营内部常被指“不务正业”，干起房产中介和私人保安业务。高级军官也常常滥用职权，将新兵当私人管家来使唤。

阿披拉说：“我保证2月至4月间，从将领到上校，将有多人丢官。”他也承诺要把退役军官赶出政府住房。

这起死伤惨重的枪击案发生后，泰国领袖表现冷漠，引起了网民的反弹。至今未有皇室成员探视枪击案生还者，但碍于严厉的诽谤法，无人敢批评皇室。

首相巴育在案发第二天亲赴呵叻府探望伤者，他当时表示军方有必要正视其内部存在的心理健康问题。他说：“我曾当过陆军司令，所以我知道情况。那些上校、上尉、我的下属都有这个问题。你必须跟他们较为亲近才能察觉出来。不过有时候，他们不会说出来，就如这起事件（的干案军人）。”

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