访新后确诊的英男子首度开腔 称自己“已痊愈”

（早报讯）较早前到新加坡君悦酒店出席会议并染上新冠病毒（2019新型冠状病毒）的英国男子在确诊后首度发声。他表示要对被他传染的11人致意，同时也称自己“已经痊愈”。

英国广播公司（BBC）报道，该男子是来自东萨塞克斯郡荷弗（Hove）的瓦斯公司销售员华尔希（Steve Walsh）。他是英国第三例新冠病毒确诊病患。

华尔希较早前到新加坡君悦酒店出席会议期间被感染，返英途中在法国上萨瓦省的莱孔塔米讷—蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）滑雪胜的小木屋停留，期间和英国度假客及一个英国家庭同住。

他在这段期间把病毒传染给11人，当中五人在法国确诊，另一人后来在西班牙马约卡（Mallorca）确诊，另外五人在英国确诊，也导致英国的确诊人数攀升到八人。

据报道，华尔希目前仍在伦敦的病院隔离中。他发表声明感谢英国国家医疗保健服务对他的照顾，表示自己已完全痊愈。为了安全起见，他的家人目前也在进行自主隔离。

华尔希在声明中表示，他在得知自己曾与一名确诊病患接触过之后，联系了家庭医师、国家医疗保健服务，以及英格兰公共卫生署。他表示，尽管他没有出现任何症状，但他仍依照建议先居家隔离，然后前往医院的独立检查室。

他表示，确诊之后他被送往医院的隔离病房，他的家人也被要求自主隔离。他感谢朋友、家人与同事在这段期间对他的支持，并希望媒体尊重他的隐私。

有媒体报道，华尔希在回英国的路途中导致多人被感染，可被视为“超级传播者”。但世卫组织突发事件规划执行主任莱恩（Michael Ryan）星期二（11日）指出，目前没有迹象显示新加坡的国际会议造成病毒广泛传播。

他说，一些人把这起事件同沙斯（SARS）时期香港淘大花园或京华国际酒店做比较，但他认为目前不能做这样的定论。

“把新加坡国际会议视为超级传播事件还言之过早，且夸大情况。与新加坡国际会议感染群有关联的病例有12起，其中五起在法国、三起在新加坡，其余的在韩国、马来西亚和英国，都是单位数。所以，目前并不是在面对一起超级传播事件。”