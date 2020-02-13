新冠疫情影响 世界移动通信大会取消

（早报讯）2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情促使多家大型科技企业相继宣布退出本月底在西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会（Mobile World Congress），该大会的主办单位周三（12日）正式宣布，取消今年的大会。

这是冠状病毒疫情暴发以来，全球被取消的最大规模活动之一。

世界移动通信大会原定于本月24日至27日举行，但鉴于新冠病毒疫情严重，主办单位“全球移动通信系统协会”（GSMA）周三召开会议，讨论是否取消该大会。

该协会在声明中说：“由于全球对冠状病毒疫情，以及对出行和其他因素感到关注，这使得全球移动通信系统协会已无法举行今年的世界移动通信大会。”

这个大会被视为电信业界的年度最大盛事，在宣布取消前数小时，多家科技巨企包括沃达丰（Vodafone）、诺基亚（Nokia）、德国电讯（Deutsche Telekom）、日本乐天（Rakuten）等都宣布，将紧随英特尔（Intel）、面簿（Facebook）、思科（Cisco）和中国手机品牌Vivo的脚步，退出今年的世界移动通信大会。

取消大会对巴塞罗那来说是个重大打击，因为该大会预计可为当地带来近5亿欧元（约7亿5400万新元）的收益。