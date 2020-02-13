安华：希望马哈迪担任首相至11月的APEC峰会后

（早报讯）公正党主席安华周四与首相马哈迪见面商谈交棒事宜。安华在会面后表示，他希望马哈迪担任首相直到今年11月亚太经济合作组织（APEC）峰会结束，此事将在2月21日召开的希盟主席理事会会议拍板。

安华与马哈迪会面后在面簿发表声明表示：“我乐见他（马哈迪）继续领导国家直至亚太经济合作组织（APEC）峰会结束。但此事将在希盟主席理事会本月21日会议拍板定案。”

安华也是森美兰波德申区国会议员。他周四在声明中表示，他从波德申回到首都吉隆坡后，就到布城会晤马哈迪并讨论权力转移事宜。“我与马哈迪讨论首相交接事宜。我提出这个（接班）议题，是因为伊斯兰党、部分巫统党员和一小撮公正党据说在争取国会议员签名，以便支持马哈迪担任首相至届满。”

安华表示，马哈迪并未参与伊党等方面的上述行动。“首相没有参与其中，并严正重申将遵守承诺交棒。”

安华指上述要马哈迪做满任期的行动，已经违反希盟2018年大选前的共识。“我也告诉首相，虽然出现这种阴险的小动作，希盟领导层与其他伙伴依然维护2018年1月7日达成的希盟共识，那就是坚定支持他（马哈迪）担任第七任首相，我则是第八任首相。”

安华说，希盟政府成立近两年来，无论人民公正党、民主行动党、国家诚信党与土著团结党都不曾挑战上述交棒共识。