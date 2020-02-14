马哈迪227宣布经济振兴配套减缓疫情冲击

（早报讯）马来西亚财政部长林冠英指出，首相马哈迪将在2月27日（周四）下午4时30分宣布经济振兴配套，以减轻2019冠状病毒疾病疫情对马来西亚经济的影响，同时维护人民的福祉。

林冠英今日（14日）发文告说，这个经济振兴配套既不是新的预算案，也不是2020年财政预算案的一部分。它将向受影响的领域注入额外资源，使经济尽可能完善发展，并受益于冠病疫情解除后预期的经济反弹。

文告说：“市场面临严峻挑战之际，我们不应绝望以对，反之，应坚持不懈地让我们的行业得以生存，一旦冠病威胁解除，国家就可以从经济反弹中受益。现金流是主要问题，受影响的公司必须确保它们在经济反弹时保持生存能力、运营能力，并能够从中获利。”

文告指出，政府将采取措施协助相关公司，同时也会着重于探索其他收入，例如转向鼓励国内旅游和从其他市场采购货物。这还包括保持国内劳动力市场的弹性，同时在短期需求疲软时，确保软硬件基础设施保持不变。

根据文告，财政部正联合经济事务部、交通部、旅游、艺术及文化部等，和其他相关机构一起制定振兴经济的计划。“政府已接洽旅游、物流及金融领域的主要参与者磋商。政府部门也与中小型企业及官联基金和企业举行了会议。”