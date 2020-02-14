世卫高级顾问：现在全球担心的是日本

（早报讯）世界卫生组织高级顾问进藤奈邦子呼吁日本坚持对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）的努力，并指“现在全球担心的是日本”。

共同社报道，身为传染病对策专家的进藤星期五（14日）在横滨市出席冠病传染病紧急研讨会时说，“在中国湖北省武汉市，确诊的患者人数已出现减少趋势，隧道的尽头看到光亮了。现在全球担心的是日本。希望坚持努力。”

进藤也积极评价称中国1月23日采取的武汉封城举措有助于控制蔓延。她指出，中国湖北省政府放宽了患者的确诊标准，虽然表面上数字有所增加，但就整体来看，新增的确诊病例正在减少。但是，她同时警告称：“效果可能只能维持到2月底”。

进藤在会议上也谈及和歌山县内医院有医生及患者确诊感染一事，她强调必须切实采取措施，再次检查医疗机构的态势，严防医院内部的交叉感染，以及对就诊者进行感染检测等。

据报道，日本歌山县一名男医生星期四（13日）感染冠病，是日本国内首个医护人员感染病例。但由于该医生发烧后曾继续工作，该县一名70多岁日本老汉在14日也被确诊感染冠病。据称，该老汉曾在此前感染冠病的男医生工作的医院就诊。

进藤透露，症状轻的患者最容易排出病毒的是发病后的三至四日。一个人可传染一至两人左右，有可能比每年冬季流行的流感1.4至1.6人具有更强的传染性。

据报道，日本星期四出现冠病首例死亡病例。该国也是继菲律宾出现一名中国籍旅客死亡后，全球第二例在中国以外因感染冠病病逝的案例。