威士特丹号数乘客被拒登机

（早报讯）荷兰外交部说，包括两名荷兰人在内的数名威士特丹号游轮乘客，在吉隆坡被拒登机。

彭博社报道，上述游轮乘客原本应乘搭荷兰皇家航空公司（KLM）810航班，从吉隆坡飞往荷兰首都阿姆斯特丹（Amsterdam）。据荷兰当局估计，一共有11人被拒登机，这些乘客仍在马来西亚。

连续被五个国家与地区拒绝停靠的威士特丹号，前天（2月14日）获准在柬埔寨靠岸，首批经过健康检查获准下船的145名乘客，当天被安排乘坐飞机前往马来西亚。其中，一名83岁的美国籍妇女在抵达马国后被确诊感染2019冠状病毒疾病（COVID-19，简称冠病19）。

经营威士特丹号的荷美游轮公司（Holland America Line）昨晚发文告说，美国妇女的检测结果是初步的，公司正等待进一步的检测结果。

柬埔寨卫生部也要求马来西亚重新检验。据柬埔寨卫生部说，威士特丹号靠岸后，有20名乘客因申报出现咳嗽或肠胃不适症状而接受检查，但检验结果全部呈阴性。

游轮公司表示，威士特丹号上所有2257名船员和乘客，上周一（10日）都有测量体温，没有人出现发热症状，下船的乘客都填了健康问卷。公司也安排检查所有人的护照，确保没有人在过去14天到过中国大陆。

公司表示，在威士特丹号的整个航程中都没有任何迹象显示冠状病毒的存在。