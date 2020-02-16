马国宣布禁威士特丹号乘客入境

（早报讯）继一名威士特丹号（The MS Westerdam）游轮乘客在马来西亚被证实患上2019冠状病毒疾病（COVID-19），马国政府宣布将禁止所有从该游轮上的所有乘客入境。

马国媒体报道，马国副首相旺阿兹莎星期天（16日）在新闻发布会上说，“那些仍在柬埔寨的威士特丹号游轮上的其余乘客将被禁止进入马来西亚。这些乘客与已被确诊的病例被认为有密切接触。”

旺阿兹莎解释说，美国驻吉隆坡大使馆已包了一趟马航班机，将一群美国人从游轮停靠的柬埔寨带到马来西亚。据报道，马航原计划在2月14日至16日进行四次包机趟次，但是至今只有一架载有145位乘客（包括83岁美国妇女）的MH8763飞机抵达马国。

旺阿兹莎说，“当局对所有抵达的145名乘客进行了检查，其中两名乘客（美国妇女和她的丈夫）在热扫描仪上出现症状。他们随后被带到双溪布洛医院做进一步检查。”她还说，马航已决定取消其余前往马国的包机趟次。

据报道，连续被五个国家与地区拒绝停靠的威士特丹号，本月14日获准在柬埔寨靠岸，首批经过健康检查获准下船的145名乘客，当天被安排乘坐飞机前往马来西亚。其中，一名83岁的美国籍妇女在抵达马国后被确诊感染冠病。