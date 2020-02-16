旺阿兹莎：美国老妇两次检验皆证实感染冠病

（早报讯）威士特丹号游轮一名美国妇女星期日入境马来西亚后证实感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）后，柬埔寨要求马国重新检测。马国副首相旺阿兹莎强调，马国当局为老妇进行两次检验皆证实她染病后，才宣布老妇确诊。

旺阿兹莎也是马国国家天灾管理委员会（NADMA）主席。她星期日与卫生部长祖基菲里开会后的记者会表示，柬埔寨只是对游轮上的20名乘客进行抽样检验，就表明所有乘客都没有感染冠病。她说，柬埔寨当局并未检验游轮上所有乘客。“我们只是做好我们认为应该做的。”

柬埔寨卫生部要求马国重新检验时表示，威士特丹号靠岸后，有20名乘客申报咳嗽或肠胃不适症状而接受检查，但检验结果都证实他们并未感染冠病。

威士特丹号所属的游轮公司也表示，威士特丹号上所有2257名船员和乘客，上周一（10日）都有测量体温，没有人出现发热症状，下船的乘客都填了健康问卷。公司也安排检查所有人的护照，确保没有人在过去14天到过中国。公司表示，在威士特丹号的整个航程中都没有任何迹象显示冠状病毒的存在。

此外，旺阿兹莎也表示，马国星期日没有新的冠病确诊病例，但有一名确诊病例痊愈并获准出院。这名病患是来自中国武汉的59岁妇女，她是马国第15起确诊病例。