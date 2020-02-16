联合国：利比亚局势令人深感不安

（早报讯）联合国代表说，饱受摧残的利比亚局势“令人深感不安”。该组织警告，随着北非国家生活日益恶化，至今脆弱的休战局势将变得“岌岌可危”。

法新社报道，联合国驻利比亚代表特别代表威廉姆斯星期天（16日）在与德国外长举行会谈后发表讲话时说，自从上个月停火达成协议以来，该组织已接获150多起违反行为的报道。

她还驳斥了一些持续违反联合国武器禁运的行为。据报道，联合国安理会本月较早前要求联合国会员国切实执行对利比亚的武器禁运以及资产冻结和旅行禁令等制裁措施。决议敦促联合国所有会员国避免军事介入利比亚冲突或采取加剧冲突的其他行动。

威廉姆斯在慕尼黑安全会议场边说：“当地局势仍然令人深感不安。停火协议岌岌可危。”

据报道，利比亚领导人卡答非在2011年被推翻后，利比亚局势持续动荡。在联合国斡旋下，利比亚各派于2015年12月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府，但目前各派仍未按照协议接受民族团结政府统一领导。

目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部另建政府，并与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部、南部主要城市及部分西部城市。

据联合国统计，截至2019年11月，超过12万8000人被迫逃离家园，另有13万5000人仍然滞留在前线地区，27万人受到冲突的直接影响。