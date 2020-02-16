IMF：冠病或损害今年全球经济增长

（早报讯）国际货币基金组织（IMF）总干事格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）的流行可能会损害今年的全球经济增长，但随后可能会出现急剧而迅速的经济反弹。

法新社报道，格奥尔基耶娃星期天（16日）在迪拜的全球妇女论坛上说：“我们仍然希望经济增长跌幅将在0.1至0.2％之间。”她说，冠病已经造成1600多人死亡，其全面影响将取决于病毒被控制的速度。

“我建议大家不要过早得出结论。现在仍然存在很大的不确定性。你们可以在10天内再问我。我们是根据情景，而不是预测来运作。”

据报道，国际货币基金组织在1月的《世界经济展望》更新将2020年全球经济增长预测下调0.1个百分点至3.3％。此前一年为2.9％，为十年来最低。

格奥尔基耶娃表示，现在评估这种流行病的所有影响为时过早，但她承认冠病已经影响到旅游业和运输业。

她说：“现在说还为时过早，因为我们还不知道这种病毒的本质是什么。我们不知道中国遏制病毒的速度能多快。我们不知道它是否会传播到全世界。”

她说，如果这种病毒“可迅速得以控制，经济可能会急剧下降并迅速反弹”，出现所谓的“V字形”影响。