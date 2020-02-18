吉打水源足以应付至4月份的雨季

（早报讯）（双溪大年综合讯）吉打及槟城近来很少下雨而影响当地水源供应。掌管吉打公共工程、水供、水资源及能源的行政议员（州内阁部长）占比里表示，吉打州水源足以应付至4月份的雨季降临，因此吉打与槟城两州民众无需恐慌。

占比里于周二上午到高打兰斗班让吉打州水利灌溉局及慕达河水供机构，聆听当局的汇报及视察慕达河水位后，在记者会上表示，柏利斯水坝的储水量足以应付至4月份，但这座水坝的水位已达到80.64米的警戒水位，因此吉打与槟城两州人民还须谨慎用水。

他表示，槟州水源主要来自慕达河。他说，槟州政府日前启动四个水泵从慕达河抽水灌溉稻田，导致当局无法正常的监督慕达河水位。“槟州地势比吉打州低。水荒问题出现时，吉打州人民将首当其冲，因此希望两州人民节省用水。”

他透露，吉打州的总用水量平均每天7亿公升，槟州11亿公升。至于每日人均用水量，槟州是270公升，比吉州的230公升高。他说，政府的目标是每日人均用水量能降为180公升。

他也表示，州政府已向中央政府申请2亿令吉拨款提升慕达河水闸工程。他说，旧有的慕达河水闸较低，河水因此经常溢满而流出大海，造成水源浪费。“慕达河水供机构的报告显示，每天约有55亿公升的河水被白白流进大海。若能完善的储存这些水储，旱季时就不会缺水。”