澳前总理：前马国最高领导人指MH370事件是“自杀式谋杀案”

（早报讯）澳大利亚前总理阿博特透露，关于马航MH370航班的坠机原因，马来西亚当时的政府最高领导人一开始就认为那次悲剧是机师造成的“自杀式谋杀案”（murder-suicide）。不过阿博特拒绝透露其消息来源。此事发生时，阿博特正担任澳洲总理，当时马国首相是纳吉。

阿博特在澳洲天空新闻台周三播出的纪录片中，如是指出。他说：“我（当时）从马国政府最高层领导人那里清楚得知，他们从一开始就认为这是飞行员的自杀式谋杀。”

他表示：“我不会透露什么人向谁说了什么。但我重申，我要绝对清楚表明，根据（当时马国政府）最高层人士的理解，这几乎肯定是飞行员的自杀式谋杀，由飞行员发动的一项大规模自杀式谋杀。”

马航MH370航班2014年3月8日从吉隆坡飞往北京的途中离奇消失，当时机上有239人。卫星数据显示，飞机在起飞后不久就偏离一般航线，在印度洋海域往南飞行直到失踪。过去几年的搜索都未能找到残骸，因此事件起因与过程至今未解。

马国民航局2018年发布的调查报告的调查也无法查明飞机失踪的技术原因，也并未明确指向飞行员查哈里出现问题。报告指飞机系统可能受到操纵，同时不能排除受到第三方的干预。澳洲官员则说，调查人员在查哈里家中查找到的飞行模拟器，显示他曾模拟到印度洋南部的飞行路线。