特朗普：我已知道白宫“内鬼”是谁

（早报讯）撰文写书批评美国总统特朗普的白宫“内鬼”究竟是谁？

2018年9月一篇对特朗普执政大肆批评的匿名文章发表后，随即引发轩然大波。随后这名神秘高官又在2019年出书继续猛批特朗普，全美舆论一直都在猜测这位“反抗者”的身分。

据美媒报道，当地时间2月18日，特朗普正准备离开华盛顿前往西海岸进行为期4天的初选活动。登机前，特朗普接受了媒体的采访。

有记者问道，白宫是否还在调查那位匿名者，“您还记得那个匿名者么？”

特朗普回答道，“是的，在调查。”随后特朗普停顿了一下，又说道，“我知道是谁了。”

记者问，“是谁啊？”

特朗普一摊手，“不能告诉你们，但是，我知道是谁了。”

他接着说，“我知道那个人是谁，也知道那些泄密者中的一些人是谁，但是，一些泄密者是不存在的，是媒体编出来的。你知道，他们称，9个人说过！或者，2个人说过！其实根本没有这些人。但是，现在那个匿名者的一切我都知道了，我也了解了不少关于泄密者的事。”

2018年9月5日，《纽约时报》刊发了一篇白宫高层官员以匿名方式投稿的评论文章。文章以《我是特朗普政府中的一名反抗者》为题，声称白宫高层对特朗普反覆无常、不分是非黑白的行为深感惊讶并暗中反抗。随后白宫高官纷纷发声称“那不是我”；副总统彭斯甚至表示，愿意用测谎仪来证明清白。

2019年11月，这位神秘高官又写了一本名为《一次警告》（A Warning）的书，内容包括一些政府人员对特朗普提出的更多批评。不过，这本书的作者拒绝透露这些内部人员的身分。