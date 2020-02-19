（早报讯）纳吉：MH370航班事件不能归咎机长

马来西亚前首相纳吉认为，关于马航MH370航班失踪事件，至今没有确凿证据显示此事涉及犯罪阴谋。他说，政府也并未掌握任何有关怀疑航班机长查哈里涉案的证据。

澳大利亚前总理阿博特指事发时马国政府最高领导人一开始就认为事件是飞行员造成的“自杀式谋杀案”。纳吉周三向“自由今日大马”回应阿博特的说法时表示：“客机黑匣子与机舱录音尚未寻获，因此没有任何确凿证据证明机长需负起责任，这样的指控不公平且不负责任。”

他说，一些政府单位当时也关注查哈里的政治立场。“我要再次强调，在搜寻和调查过程中从未排除过这种可能的情况。机长是积极出席各种政治活动的活跃反对党成员，反对党领袖当时也承认机长为该党党员。”

事发时担任马国交通部长的希山慕丁周三发布声明表示，马国一直坚持采取任何进一步行动前，所有信息与证据都必须核实。“揭露任何未经证实的内容，将影响正在进行的调查。这也对MH370机上乘客的家人和公众不公平，因这么做是不负责任的。”

载有227名乘客及12名机组人员的马航MH370航班2014年3月8日从吉隆坡飞往北京的途中离奇消失，飞机与当时机上的239人至今下落不明。卫星数据显示，飞机在起飞后不久就偏离一般航线，在印度洋海域往南飞行直到失踪。过去几年的搜索都未能找到残骸，因此事件起因与过程至今未解。