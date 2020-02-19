钻石公主号防疫混乱 没划分绿区红区

（早报讯）日本传染病专家、神户大学教授岩田健太郎披露，暴发冠状病毒疫情的钻石公主号上，“连一个常驻的传染应对专家都没有，绿区（无病毒的安全区）和红区（危险区）混在一起，没有任何分别”。

岩田健太郎2月18日与灾害派遣医疗队一同登上钻石公主号，他随后在YouTube网站上传视频，称该游轮内的状况没有充分传达出来，主张称“负面情况也应当公开，做的不好的地方也应当承认”。

他在上传的视频中描述船内混乱场面称，“发热的人步行前往医务室”，并指出派来的医疗相关人士感染的危险性很高。

对于日本厚生劳动部的职员和检疫官实际感染一事，岩田表示“认为是必然的”，严厉批判称“完全不顾自身感染风险去面对患者，是不应该的、违规的”。

岩田在视频通话中指出，“混乱是由于医生和检疫官的工作区位于船内”等。他呼吁应当把工作区转移到没有被病毒污染的船外。

岩田曾参与非洲伊波拉病毒疫情应付工作，他指出与伊波拉抗击疫情现场相比，钻石公主号的情况“真是非常悲惨，从心底感觉到了恐惧。我真的觉得即使感染也没有办法。”

不过，率领日本环境感染学会团队登船的岩手医科大学教授樱井滋（感染防控专业）反驳称：“引发热议，但也有未基于事实的部分，例如患者的区域是分开的。”