蓬佩奥抵达沙特 协调伊朗问题对策

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥周三抵达沙特阿拉伯首都利雅得，准备与沙特领导人协商两国对伊朗问题的政策，这是自一名伊朗高级将领死于美军袭击以来，美国国务卿的首次沙特行程。

法新社报道，美国国务院官员说，由撒哈拉以南非洲地区续程到利雅得的蓬佩奥，将会见沙特国王萨勒曼和王储穆罕默德·萨勒曼以及外交部长费萨尔·法汉。

在前往利雅得之前，蓬佩奥在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴对记者说：“我们将着重于讨论安全事务，特别是来自伊朗伊斯兰共和国的威胁。”

蓬佩奥说，美国“准备随时与伊朗对话”，但他强调，但伊朗政府必须“从根本上改变他们的举措”。

另据彭博社报道，蓬佩奥就中国因争议标题吊销三名《华尔街日报》驻京记者记者证之举提出了谴责。他在周三晚间发布一份公告说：“（回应不同观点的）正确做法是提出反论，而不是限制言论。”

由于《华尔街日报》拒绝就一篇“带有种族歧视色彩”的评论文章公开道歉，中国作出了同时惩处同一家媒体多名记者的罕见之举。中国外交部发言人耿爽周三宣布了吊销三名该报驻京记者记者证的决定。外国记者需要获得外交部颁发的记者证才能在中国从事报道活动。

此前特朗普政府于本周宣布将包括新华社在内的五家中国媒体在美分支列为在美“外交使团”，这意味着，这些媒体必须向国务院登记在美国的雇员和财产。与此同时，北京方面也在继续抨击一些国家应对冠状病毒疫情的不当做法，并呼吁这些国家解除针对中国公民的旅行限制。