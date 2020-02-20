专家：日本须防出现“第二个武汉”

（早报讯）日本传染病专家批评日本对钻石公主号游轮隔离措施的处理方式，引起国际关注。他警告日本有必要防止出现“第二个武汉”。

彭博社报道，神户大学医院教授田健太郎指他登上了该游轮，他在本周早些时候以英语和日语在YouTube上发布了视频，抨击官方对游轮隔离的处理方式。田健太郎后来删除了该视频。

据报道，在游轮上被染上冠病的确诊病患至今已到达621人，其中两人已经死亡。田健太郎说，日本现在正处于应对疫情的关键时期。

“日本现在的主要工作是防止出现第二个武汉。”他说。武汉感染者众多。一旦达到该水平，没有人可以阻止这种趋势，这是完全无法控制的。”

田健太郎星期四（20日）在发布视频后不到48小时内删除了这些视频，此举进一步引起了关注。他在新闻发布会上解释了他删除视频的决定，理由是他担心将视频理解为个人针对个人的批评。在视频中，他抨击了负责隔离检疫的人员，并说受感染者和未感染者可以在船上任意混合在一起。

“许多人误解了我，说我试图以个人或机构名义指责某人。”他说。“那不是我的本意。保留在YouTube上的视频会让许多人继续误解我。”

田健太郎还表示，自从他发布视频以来，船上的检疫控制有所改善，而且新发布的数据显示，继发感染的风险低于他最初的设想。他否认是在任何外部压力下删除的视频。

据报道，日本内阁官房长官菅义伟周三（19日）表示，日本已尽一切可能性确保船上乘客的健康。他对其他国家采取的行动不予置评，说这是他们自己的决定。

截至20日，日本冠病确诊病例共计705例，包括目前泊靠在横滨港的游轮“钻石公主”号621例。日本政府相关人士20日称，曾乘坐“钻石公主”号游轮的两名80多岁男女死亡。