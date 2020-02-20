东京奥运若受疫情影响须喊停 伦敦市长候选人：我们可接手

（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情会否影响今年东京奥运引发关注。英国保守党籍伦敦市长候选人贝里表示，若夏季奥运及帕运不得不移地举行，伦敦可以接手主办。

路透社报道，今年夏季奥运原本预计7月在东京举行，但由于冠病疫情持续延烧，亚洲多项运动赛事包括东京马拉松及世界一级方程式赛车（F1）中国大奖赛（Grand Prix）等皆面临取消或延后举办，引发外界担忧奥运也会受波及。

贝里说：“疫情持续发展的情况下，我敦促国际奥林匹克委员会（IOC）认真考虑，一旦有需要，伦敦随时准备好主办奥运。”

“我们有所需的设施和经验，如果我当选市长，若（国际奥会）需我们帮忙，我保证伦敦能再次准备好主办运动界最大盛事。”

伦敦市长选举将于今年5月7日投票。

英国前体育与公民社会部政务次长孔芮忻也表示，接办奥运“完全有可能，只要加上少许创意想法”。她还说：“大多数的设施都已到位，随时可供使用，并且（比赛）不用全部都在伦敦办。”

据报道，东京奥运主办方较早前承诺，奥运会将如期在7月24日至8月9日举行，并抨击与冠病有关的假消息。东京奥运筹备委员会秘书长武藤敏郎透露，主办方已设立防疫对策总部，以对抗快速散播的病毒。

他说：“奥运将按计划举行。保持客观和冷静相当重要。我们不想让大众惊慌。感染仍然有限，依据当前情况，举行奥运没有问题。”

截至19日晚间9时，日本冠病确诊病例共计705例，包括目前泊靠在横滨港的游轮“钻石公主”号621例。