泰国法院裁定解散未来前进党

（早报讯）泰国宪法法院裁定，新兴政党未来前进党党魁塔纳通因为贷款给所属政党被检举违法罪名成立，法院宣判未来前进党须解散。该党的16名执行党员也被禁10年内不得从事政治活动，其中包括党魁兼创办人塔纳通。

泰国选举委员会在去年12月11日要求宪法法院解散未来前进党，原因是党魁塔纳通为未来前进党提供的1.912亿泰铢（约1186万新元）贷款。选委会主张，泰国政党法规定，政党可以募款或是接受捐款，但不包括贷款，法规也禁止个人在一年内捐超过1000万泰铢（44万新元）给政党。

这并非未来前进党最近面临的唯一官司，未来前进党去年遭指控三角形党徽和神祕组织光明会（Illuminati）相似，意图颠覆泰国的君主立宪制。不过宪法法院今年1月21日裁定未来前进党并未意图推翻君主立宪体制，其中一位法官指出，没有迹象显示，未来前进党及高层“曾采取不利于君主立宪体制的行动”。

塔纳通去年12月也因为在曼谷举行的反政府集会，被警方指控违反了在巴育军政府时期所定的公共集会法；当时的集会是巴育带领军方发动政变上台后的第一个大规模示威活动。

另外，泰宪法法院去年11月也已对塔纳通被控的另一案件下判，裁定他在去年2月登记竞选时仍持有一家媒体公司股份，违反了选举法，因此褫夺他的国会议员资格。

2018年成立的未来前进党，在年轻企业家塔纳通的率领下，去年3月大选横扫下议院500个议席中的80席，一跃成为第三大党，从而引来庞大的政治压力。该党经常批评军方涉足政治，更一而再推动反军方政策如结束征兵制和削减国防开支，因此受到亲军方派的排斥。