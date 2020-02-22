巴西里约年度狂欢节开幕

（早报讯）巴西一年一度的里约热内卢狂欢节在当地时间周五（21日）晚10时30分（新加坡时间周六早上9时30分）开帷幕，桑巴大道灯火辉煌。伴着欢快激昂的音乐，一支支桑巴舞校队伍接连进场。

当晚，共有7支甲级组队伍亮相，每支队伍都伴随着精致装点的巨大花车出场，上千名穿着特制华服的表演者在行进中舞动，展示巴西传说、历史人物故事、地域特色、女性力量等主题。大道两侧看台上人声鼎沸，观众伴着音乐唱歌跳舞，现场一片欢乐的海洋。

周六晚将有另外7支甲级组队伍登场。狂欢节重头戏被安排在星期天和周一晚，高水准特级组的13支队伍将在现场竞演，获得前6名的队伍将于下周六晚再度登上桑巴大道，献上一场冠军巡游表演。

新华社报道，狂欢节作为巴西全国性的节庆活动，里约之外的其他城市也于2月21日晚掀起狂欢热潮。巴西最大城市圣保罗的庆祝形式与里约类似，特别之处在于今年将有桑巴舞校带来以中国文化为主题的表演。

巴西狂欢节起初只是贵族内部的化装舞会，后来逐渐演变为全民庆典。

今年巴西官方狂欢节将于2月26日结束，但街头狂欢将持续到3月1日。巴西全国商品服务和旅游联合会预计，今年狂欢节相关旅游业将为巴西带来约80亿雷亚尔（约25.5亿新元）收入，或创2015年以来最高纪录。