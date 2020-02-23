马国媒体：马哈迪今晚将宣布脱离希盟并组建新政治联盟

（早报讯）据《星洲日报》探悉，已经拥有132名国会议员支持的首相马哈廸及公正党署理主席阿兹敏，今天傍晚已经到国家王宫觐见国家元首阿都拉。消息指马哈迪今晚较迟时分将召开记者会宣布“重大事件”。

土团党最高理事兼企业发展部长礼端尤索夫较后証实，土团党退出希望联盟政府是该党今天讨论的其中一项议程。

据《东方日报》报道，出席阿兹敏派系今早在八打灵再也喜来登酒店召开会议的公正党柏玛尼斯区州议员张发虎透露，他们内部消息指马哈迪傍晚6时到国家王宫觐见国家元首，预计会在晚间8时30分将有重大宣布。

他指出，马哈迪预料会宣布成立新联盟“国民联盟”（Perikatan Nasional），以取代希望联盟执政。他说，“国民联盟”成员包括土团党和部分公正党议员，还有巫统和伊斯兰党也会加入。“联盟里面有公正党，也有行动党、诚信党和砂拉越执政联盟，当然巫统和伊党也在。”

张发虎表示，随著希盟瓦解，多个州也可能换政府，包括吉打、霹雳、马六甲和柔佛，最“头痛”的是雪兰莪州。

他说，阿兹敏也陪同马哈迪一同觐见元首，但阿兹敏派系领袖不会宣布退出公正党，除非公正党主席安华开除他们。“我们没有退党，有报导说我们今天会退党，其实没有这一回事，我们没有说要退党，我们还是公正党，我们只是支持首相。”