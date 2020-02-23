以色列等12国家对韩国实施入境管制

（早报讯）随着韩国2019冠状病毒疾病疫情迅速蔓延，越来越多国家对韩国实施入境管制，提醒本国公民克制赴韩旅游。

据韩联社引述韩国外交部23日消息，截至目前，禁止来自韩国的人员入境或加强入境管理措施的国家共12个。以色列和巴林禁止韩国公民及来自韩国的外籍人员入境；萨摩亚、文莱、英国、阿曼、埃塞俄比亚、乌干达等国要求来自韩国的人员居家隔离14天，或进行医学观察。

以色列周六起禁止韩国公民以及来自韩国的外国人入境。当晚抵达当地的大韩航空KE957号航班搭载的韩国公民以及外籍人员均被禁止入境，所有韩国乘客乘坐当晚同一航班飞回韩国。韩国外交部对以色列政府的举动表示遗憾。

韩国外交部表示，得知此消息后，他们立即同以色列政府和以色列驻韩大使馆沟通，强调不能对韩国公民和旅客采取过度或不合理的措施。特别是在没有事前通知的情况下采取相关措施，给已经出发的韩国旅客带来不便，韩方就此提出强烈抗议，并要求以色列政府防止类似事件再次发生。

以色列则表示，由于以色列境内冠病疫情快速蔓延的可能性增大，因此不得已采取此项措施。但他们表示，今后将同韩国保持密切合作，共同讨论应对方案。

韩国外交部表示，他们将密切关注相关情况，并同以色列政府进行协商，制定和采取相关对策，确保以色列境内韩国公民的安全，必要时让游客尽快回国。