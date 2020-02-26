CDC预计冠病将在美国蔓延 出现社区传播的情况

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）官员星期二（25日）表示，继伊朗、意大利和韩国报告2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例迅速增加之后，美国人应该为该病毒传播到他们的社区并造成破坏做好防备工作。

疾病控制与预防中心官员在电话会议上表示，如果冠病疫情在美国传播开来，美国人应该做好学校关闭、体育赛事，音乐会和商务会议被取消的准备。

美国疾病控制与预防中心属下的国家免疫与呼吸疾病中心主任南希-梅森尼尔博士则说：“我们真的希望美国公众为这种可能性做好准备，以免因病毒大流行而破坏他们的生活。”

她还说，“我们预计冠病在美国会出现社区传播的情况，这不是会不会的问题，而是何时发生的问题”。她表示，“冠病疫情的进展和扩大速度很快”。

在疾病控制与预防中心提高人们对冠病的戒备的同时，美国总统特朗普在另一方面试图安抚民众，说服他们相信源发于中国的冠病疫情对美国威胁极小。

特朗普周二在新德里举行的新闻发布会上说，“冠病在我们国家受到很好控制，我们受感染的人数非常少。36名被从日本带回美国的美国人正在康复期。我相信他们很快很快就会恢复到非常好的状态”。

特朗普说：“我们已经把人数控制在了大概10人左右，目前绝大多数人都脱离了危险期”。

世界卫生组织（WHO）的官员周一表示，疫情尚未出现大流行。世卫组织总干事谭德塞博士在新闻发布会上说：“我们没有目睹这种病毒在全球范围内的蔓延。我们看到的是，世界不同地方出现流行病，各国受影响的方式各不相同。”