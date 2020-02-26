白宫向国会寻求18亿美元拨款应对冠病

（早报讯）美国预计2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情将在美国本土大范围传播，白宫急向国会寻求18亿美元（25亿新元）拨款。

美国白宫预算办公室24日致信国会，为应对冠病疫情可能在美国扩散寻求总计约18亿美元的紧急拨款，其中12.5亿美元为新拨款，5.35亿美元为此前为应对伊波拉疫情准备的紧急拨款。白宫申请将这5.35亿美元转为应对冠病疫情的紧急拨款。

白宫预算办公室还在信中表示，卫生与公共服务部也将把内部各项财政资金优先用于应对冠病疫情，加上24日向国会申请的紧急拨款，卫生与公共服务部预计将为应对疫情准备总计约25亿美元。

美国卫生与公共服务部部长阿扎带领相关官员星期二（25日）就冠病疫情在美国发展的情况向国会议员做闭门报告。闭门会议结束后，美国国会参议院拨款委员会主席谢尔比对媒体表示，就目前情况来看，25亿美元用于应对疫情可能不够。参议院卫生、教育、劳工及保险委员会主席亚历山大也表示，25亿美元不够，国会将给予更多拨款。

美国疾病控制与预防中心（CDC）官员星期二（25日）表示，美国人应该为该病毒传播到他们的社区并造成破坏做好防备工作，并指如果冠病疫情在美国社区传播开来，美国人应该做好关闭学校，以及取消体育赛事、音乐会和商务会议的准备。