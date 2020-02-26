联合国呼吁国际社会提供更多资金应对蝗灾

（早报讯）联合国呼吁国际社会提供更多资金，以应对正在非洲和亚洲肆虐的蝗虫灾害。

新华社报道，近几个月来，多个国家遭受沙漠蝗虫灾害。根据联合国粮农组织发布的报告，这次蝗灾席卷了从西非到东非、从西亚至南亚20多个国家，受灾面积总计1600多万平方公里，其中非洲之角最为严重。

联合国秘书长发言人迪雅里克星期二（25日）说，联合国粮农组织总干事屈冬玉、联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克和世界粮食计划署执行主任比斯利当天共同呼吁国际社会提供更多资金，以应对正在肆虐的蝗虫灾害。

迪雅里克说，粮农组织曾在1月发起一项7600万美元的筹款计划，希望借助国际社会力量，帮助非洲之角地区抵御蝗虫侵袭，但是这项筹款的进度过于缓慢，到目前为止只收到捐款或承诺捐款3300万美元。

迪雅里克表示，三位联合国机构负责人认为，蝗虫继续在东非地区肆虐，导致应对成本已经翻番，达到1.38亿美元。世界粮食计划署警告说，仅应对蝗灾对粮食安全的影响，其成本就将比目前阻止蝗灾扩大的成本高出至少15倍。

沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏力的迁徙性害虫之一，每天可以随风飞行150公里，存活时间3个月左右。据悉，占地一平方公里的蝗虫群一天可吃掉3.5万人的口粮。