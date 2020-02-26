美官员：冠病疫苗开发顺利 但量产至少需1年

（早报讯）美国国家卫生研究院下属国家过敏症和传染病研究所所长福奇说，针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）的疫苗开发进展顺利，一款疫苗有望一个半月内进入临床研究。不过，大规模生产这种疫苗至少还需一年时间。

新华社报道，福奇星期二（25日）在美国卫生与公众服务部举行的发布会上说，国家过敏症和传染病研究所与美国生物技术企业莫德纳公司合作开展的新冠病毒疫苗研发正如期进行，甚至快于预期。

据介绍，从确认病原体到开展一期临床试验最快也需两三个月时间。此前美国研究人员从中国同行公布的病毒基因序列中获得数据，成功将基因注入莫德纳公司的信使核糖核酸（mRNA）平台中，使其开始指导蛋白质合成。

福奇说，在将基因注入mRNA平台指导蛋白质合成后，研究人员已将这些蛋白质注入小鼠体内诱发免疫原性，下一步需要完成的是监管事务，疫苗有望一个半月内进入临床研究，比原计划快一周左右。

莫德纳公司24日宣布，已向国家过敏症和传染病研究所运送了该公司生产的首批新型冠状病毒疫苗mRNA-1273，用于开展一期临床试验。

不过，福奇坦言，一期临床试验需要三四个月来验证疫苗的安全性和有效性，然后再开展由数百名受试者参加的二期临床试验，“即便以火箭速度进行，也需再用6个月时间”，因此大规模生产疫苗需要1年甚至1年半的时间。

福奇说，疫苗也许无法解决最近几个月面临的问题，但应着眼于未来。